17日午前1時36分、約5時間半に及ぶ船外活動を経て、中国の有人宇宙船「神舟21号」の宇宙飛行士である張陸氏、武飛氏、張洪章氏は緊密に連携し、宇宙ステーションのロボットアームおよび地上の科学研究チームの支援と協力の下、宇宙デブリ防護装置の設置や船外設備・施設の点検などのミッションを完了した。船外活動を行った張陸氏と武氏は実験モジュール「問天」へ安全に帰還し、今回の船外活動は無事成功を収めた。人民日報が伝え