ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを歴代最高得点で獲得し、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一が、婦人向け生活雑誌『家庭画報』の公式インスタグラムに登場。17日に開催された「春の園遊会」での着物姿について語った。【映像】かわいすぎる…ちゃめっ気たっぷりに和装姿を解説したりくりゅうこの日2人は自身のSNSで今シーズン限