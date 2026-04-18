オランダバレーボール連盟（Nevobo）は17日、2026年度の男子オランダ代表メンバーを発表した。 ネーションズリーグ2025で最下位に終わり2026年はネーションズリーグに参戦できないオランダ。欧州リーグと9月の欧州選手権に臨むことになる。 ジョエル・バンクス監督は24人の選手を招集。2025年は不在だったニミル・アブデルアジズ（ジラート・バンクス）も復帰し