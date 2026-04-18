18日深夜放送のTBS「バース・デイ」（深夜1・23）はBMXで「天才少年」と呼ばれた小澤楓（18）に密着した。岐阜県本巣市。番組が6年前から密着しているアスリート一家がいる。小澤一家。2男4女の8人家族。長男の楓は、当時小学6年生だった。打ち込む競技は、BMXフリースタイルパーク。自宅敷地内には、父が200万円以上をかけて作った専用の練習場がある。6歳で競技をはじめた楓。小学4年生で異例の早さでバックフリップに成功