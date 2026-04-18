福岡・飯塚市の動物病院で、募金箱2つを持ち去ろうとする男の姿がカメラに捉えられた。柔道の有段者だった院長は、その場で立ちはだかり逃走を防いだ。男は駆け付けた警察によって現行犯逮捕され、容疑を認めているという。善意の募金箱を盗んだ男福岡・飯塚市の動物病院に13日に現れたのは、デニムジャケットを着た男だ。男は受付をするでもなく、院内をうろうろと歩き回ると、置かれていた2つの箱をかばんに入れ始めた。被害に遭