紅海の北西端に位置するスエズ湾。複数の貨物船が航行している＝3月12日撮影/Sebastian Gollnow/picture-alliance/dpa/AP/File（CNN）米空母ジェラルド・R・フォードと駆逐艦2隻は現在、東地中海を離れてスエズ運河を通過後、紅海で活動している。米当局者が明らかにした。同当局者によればこれらの動きは、イランに対する戦闘作戦を再開するための米軍の態勢維持に向けた広範な取り組みの一環。イランとの停戦が継続しない場合を