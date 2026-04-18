トルコで、高速道路の料金所の壁に激突する車が撮影カメラに捉えられた。当初、車はゲート手前で進路を変更し、事故を起こしていた。運転手もけがをして病院に搬送されたという。大破した車…料金所の壁に“激突” トルコにある高速道路の料金所で撮影されたのは、タイヤが回らないほど、ぐちゃぐちゃに壊れた黒い車だ。車は前の部分が激しく潰れているのがわかる。事故の瞬間は防犯カメラに記録されていた。当初、画面奥の3