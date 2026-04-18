Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 ヘッドホン派、そして音質に一切の妥協をしたくない人へ。4月2日に発売したApple（アップル）の新作ヘッドホン「AirPods Max 2」の進化を知ってください。ひとたび装着すれば、耳がビックリする極上のリスニング環境が手に入りますよ。■この記事で紹介している商品 Apple AirPods