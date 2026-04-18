ドライヤーを相手に強力なパンチを繰り出す猫さん。真剣に戦う姿が面白くて愛おしいと反響を呼んでいます。 話題の投稿は48万回を超えて視聴され、「パンチ力半端ないw」「ドライヤーや掃除機やらは嫌われ者ですね」「我が家の猫もドライヤーと喧嘩します」「ニャクト百裂拳ｱｰﾀﾀﾀﾀﾀﾀﾀですねw」といったコメントが寄せられています。 【動画：置いてあった『ドライヤー』相手に、猫が…本気で『戦い