幼い子どもを連れて銭湯に行った知人。そこで体験した周囲の厳しい目について話してくれました。知人から聞いたお話を紹介します。 お風呂の調子が悪い 私は30代の主婦です。最近、自宅のお風呂の調子が悪く困っていました。 ある日、お湯をためようとすると、ついに全くお湯が出てこない事態に。すぐ修理を頼んだのですが、来られるのは翌日のお昼過ぎとのことでした。 「それなら、今日は銭湯にでも行こうかな」そう考