今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃん。こちらの猫ちゃん、ある方法で投稿主さんを励ましたみたいです。投稿はThreadsにて、1.5万回以上表示され、たくさんの注目を集めました。 【動画：しっぽを使って『優しくトントン』してくれた愛猫…あまりにも『心温まる時間』】 なにこの優しいトントン… 今回、Threadsに投稿したのは「ウーリーモーリー| 羊毛石鹸作家」さん。登