フリースタイルスキーの中尾春香ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル代表の中尾春香（佐竹食品）が17日、自身のインスタグラムを更新。男性ファッション誌の撮影で披露した、雪上とは打って変わった「へそ出し」のモデル姿がファンの間で大きな反響を呼んでいる。弾けるような笑顔が眩しい。中尾は右肩にデニムジャケットを羽織り、カメラに向かってポーズを決めた。着用しているのは白のショート丈の