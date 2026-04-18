なぜ、若者たちは「闇バイト」という違法行為に引き寄せられるのか。少年院に入所している少年を対象に法務省が実施した調査結果が公表され、回答者の3割強が闇バイトを経験していたほか、2割弱が犯罪行為と認識しないまま関与していたことが明らかになった。●きっかけは「友人や先輩からの紹介」が8割超調査は、2025年8月の時点で少年院に入所していた少年を対象に実施され、1769件の回答があった（質問によって回答数は異なる）