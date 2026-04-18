元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が17日、インスタグラムを更新。近影をアップした。竹中アナは「おそよう今日は頑張れ取材デイがんばるるるるるーーーーー」と仕事を報告し、ツリーハウス風の建物での近影をアップした。竹中アナはショートパンツを着用。下からのアングルで美脚を際立たせている。この姿にフォロワーからは「相変わらず凄えな」「生脚がイイね」「知華さん、ぐぅ〜!」とコ