アメリカのトランプ大統領は、政府が所有する未確認飛行物体＝UFOや宇宙人に関する新たな資料を近く公開すると明らかにしました。アメリカトランプ大統領「（公開に向けた）作業は順調に進んでおり、実に興味深い文書を多数発見した。最初の公開はまもなく始まる」トランプ大統領は17日、政府が所有するUFOや地球外生命体、宇宙人などに関する資料の公開について、このように話した上で、「その現象が本当かどうかを確認してほし