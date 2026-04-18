きょう（18日）未明、東京・町田市の路上で30代の男性をナイフで刺して殺害しようとしたとして、29歳の男が現行犯逮捕されました。男は「歩いていてぶつかり、トラブルになった」と供述しているということです。きょう午前0時半ごろ、町田市森野の路上で30代の男性が腹部をナイフで刺されました。男性は病院に搬送されましたが、その際、意識はあったということです。事件の目撃者から通報を受けた警察官が小田急小田原線・町田駅