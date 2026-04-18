元NHK福岡放送局キャスターで、現在フリーアナウンサーの柴田文子（32）が31日までにインスタグラムを更新。オーストラリア留学を報告した。柴田アナは「突然のご報告となりますが、来月からオーストラリアへ留学することになりました!」と発表した。続けて「新卒で入社した東北放送から社会人生活をスタートさせ、NHK福岡、TBSと経て、気づけば放送業界に携わって10年。子どもの頃に憧れた世界で働けていることが嬉しく、ただひた