2026年4月17日午後10時ごろ、札幌市東区東雁来1条1丁目付近の豊平川で「男性が川に入水したかもしれない」と目撃者から消防に通報がありました。その後、「もめごとのあとに1人川に飛び込んだ」と消防から警察に通報がありました。警察によりますと、20代くらいの男性が橋の下から川の中に入りましたが、自力で川から上がり、命に別条はないということです。男性は当時、男女5人ほどのグループで橋の下にいました。警察は「