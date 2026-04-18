元プロレスラー長州力(74)が17日、自身のYouTubeチャンネル「RIKI CHANNEL」を更新。自身のものまねで知られるお笑いタレント長州小力（54）が道交法違反容疑で書類送検された件について、コメントした。長州は、スタッフから小力の件を聞かれると「何年ぶりかに電話かかってきたからさ。交通違反だろ？まあ違反は違反だから。（小力は）“いや、ご迷惑をおかけしました”（と言っていた）。“東京にいるの？”って聞いたら、別に