オイシックス新潟は１８日、公式ＨＰで元中日、ソフトバンクの又吉克樹投手（３６）との契約が合意に至ったことを発表した。又吉は、西原高（沖縄）、環太平洋大、四国ＩＬ香川を経て２０１３年ドラフト２位で中日に入団。ルーキーイヤーから中継ぎ投手として活躍した。２２〜２５年はソフトバンクに所属し、通算５０３試合４７勝３２敗１１セーブ。ホールド数１７３の成績を残した。２５年オフにソフトバンクを自由契約にな