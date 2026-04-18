◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、ロッキーズ・菅野智之投手（３６）から初回先頭の１打席目に右翼線二塁打を放ち、早くも記録を更新した。内角低め８４・４マイルのスライダーを完璧にはじき返した。これで連続試合出塁記録を「４９」に更新。球団史上