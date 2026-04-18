お笑い芸人、おばたのお兄さん（37）が17日までに自身のブログを更新。今年初の熱中症を報告した。おばたのお兄さんは「今年初の熱中症になっちゃった」と題し「今日は午前中、トレーニングをしようと陸上トラックへ!気温は22℃そよ風も吹いていて気持ちいい中、200mを5.6本走るつもりでしたが、、、3本目が終わったところで、呼吸が急激に浅くなりめまいが、、、」とトレーニング中の出来事をつづった。続けて「走る仕事も続