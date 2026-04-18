◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３５）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、初回に先取点を与えた。初回先頭でいきなり対戦を迎えたのは、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともに戦った大谷翔平投手（３１）。昨年９月７日（同８日）に対戦した際に先頭弾、２打席連続安打を浴びていたが、