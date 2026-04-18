◇米男子ゴルフ下部ツアートゥルム選手権第2日（2026年4月17日メキシコPGAリビエラマヤ＝7272ヤード、パー72）5位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、3ボギーの73で回り通算3アンダーの24位で決勝ラウンドに進出した。首位とは6打差。132位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は71で回り通算4オーバーの104位で予選落ちした。