モデルでタレントのローラ（36）が17日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。ローラは「人生は、全部自分が選択して選んできていると思う。だから言い訳ができない。責任を持って、全力で自分を信じて、、生きる!でもたまに小さい言い訳しちゃう時もある。。しないようにがんばる!!」と心境をつづり、近影を投稿した。ローラは背中からウエストまでがに開いたトップスを着用。美しい素肌を大胆に露出させた。この投稿に