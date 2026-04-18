テレビ朝日の森山みなみアナウンサー（27）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。番組出演時の衣装姿を投稿した。森山アナは「スーパーJチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました!毎日衣装が春色で、季節を感じています」とコメントし、衣装姿をアップした。ミントグリーンのトップス、水色のカーディガン等、春らしいパステルカラーを着こなしている。この投稿にフォロワーからは「The清楚系」「なんっつぅー破壊