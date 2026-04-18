元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。雑誌グラビアのオフショットを投稿した。本郷は「一番大好きな水色#ヤンマガ#表紙#オフショット」とコメントし、たわわなバストが際立つ水色のヒモビキニ姿をアップした。この投稿にフォロワーからは「天使は実在したのだ」「どえらい身体」「ムチムチボイン」「ビキニ姿は特に極上」とコメントが寄せられている。本郷は大阪府出身。15年