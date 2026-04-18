「第76回エミー賞」で史上最多18部門を制覇したFXドラマ『SHOGUN 将軍』（2024年）のYouTubeチャンネルが2年ぶりに更新。「Back on set. The next chapter of Shogun begins.（再び撮影現場へ――『SHOGUN』の新たな物語が始まる。）」と題したショート動画を投稿した。【動画】公開されたショート動画主演兼エグゼクティブプロデューサーの真田広之が「SHOGUN Season 2 is in production.」のコメントともに、撮影中の現場を