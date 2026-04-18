関西を代表する名物パーソナリティー浜村淳（91）が18日、レギュラーのMBSラジオ「ありがとう浜村淳です」（土曜午前8時）に3週ぶりに復帰した。前週まで、検査入院のため2週、休演していた。浜村は“相棒”桜井一恵のあいさつに続き、冒頭、「再びの検査入院のために2回お休みをいただきまして。本当に皆さんに対してご迷惑をかけたり、おわびを申し上げねばならなかったり。まあ、もう2度ととこんなことはないと思いますが」と切