中国は4月17日午後0時10分、酒泉衛星発射センターから長征4号丙運搬ロケットを使用し、高精度温室効果ガス総合探査衛星を打ち上げました。衛星は順調に予定の軌道に投入され、打ち上げは完全な成功を収めました。今回は、長征シリーズ運搬ロケットの638回目の打ち上げでした。（提供/CGTN Japanese）