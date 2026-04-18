◆東京六大学野球春季リーグ戦第２週第１日▽東大―早大（１８日・神宮）春季リーグ戦の初戦を迎える早大のスタメンが発表され、昨春のセンバツを優勝した横浜の主将だったスーパールーキー・阿部葉太が「１番・中堅手」で先発出場した。背番号は「４２」。神宮のデビュー戦で、第１打席は四球を選んだ。送りバントで二塁まで進んだが、後続が倒れ生還はできなかった。３回無死一塁で迎えた第２打席では送りバントを決めた。