鹿児島県枕崎市沖で１７日、漁船が転覆し、乗船していた4人のうち1人が行方不明になっていた事故は、一夜明けた１８日も朝から捜索が続いています。 鹿児島海上保安部によりますと、１７日午前１１時すぎ、枕崎市の立神岩の沖合で漁船「第十八幸丸」が転覆しました。 乗船していた4人のうち、3人は救助されましたが、乗組員の信清優作さん（２１）が行方不明となっています。 現場周辺では転覆から一夜明けた１８日も、海保