『週刊SPA!』4月21日号は4月14日に発売！ 推し撮：林ゆめ テーマ：平成ギャルロケ地：ゲームセンター衣装：ルーズソックス+三角ビキニ 林ゆめ ©撮影／高橋慶佑ヘアメイク／小林都志乃スタイリング／毛塚由恵 「くびれ女王」として不動の人気を誇る林ゆめが、セクシーな平成ギャルへと大胆に変貌を遂げた。ロケーションはゲームセンタӦ