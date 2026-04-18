カロリー制限は健康を損なう！？カロリー計算はする必要がない理由 リスクが大きいカロリー制限 ロカボなら満腹まで食べても大丈夫と聞くと、カロリーオーバーが心配という人もいるでしょう。糖尿病治療のための食事療法や肥満解消のための食事指導でカロリー制限食が推奨されがちなこともあり、心配になるのかもしれません。世界的に糖尿病治療にカロリー制限が推奨されたの