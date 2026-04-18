グラビア界のレジェンド、熊田曜子が竹書房から最新イメージDVD『熊田曜子誘惑女神』を4月24日にリリースする。長年第一線で活躍し続ける彼女が、今作でさらなる高みを見せつけた。 熊田曜子 ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 特筆すべきは、徹底的に鍛え上げられたしなやかな肉体美だ。無駄のない筋肉のラインが、女性らしい曲線の艶やかさを一層引き立てている。