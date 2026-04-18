5月9日（土）・10日（日）の2日間にわたり、東京ドームにて日本デビュー15周年記念公演『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』を開催する2PM。その2日目にして最終日となる5月10日（日）の公演を、TELASA（テラサ）で独占ライブ配信されることが決定した。2008年のデビュー以来、確かな歌唱力と高いダンススキル、そして華麗な肉体美で“野獣系アイドル”として多くのファンを虜にしてきた2PM。2011