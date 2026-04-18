◇東京六大学野球春季リーグ戦第2週第1日1回戦早大―東大（2026年4月18日神宮）早大の注目ルーキー阿部葉太（横浜）が東大との開幕戦に1番・中堅手としてスタメン起用された。背番号は黒人初のメジャーリーガーとなったジャッキー・ロビンソン（ブルックリン・ドジャース）と同じ「42」。15日には大リーガー全員が42のユニホームを着け、大谷翔平も先発として勝利に貢献したばかり。小宮山悟監督は「（ロビンソンと