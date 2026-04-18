お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が18日、Xを更新。病気になったことを告白した。しんごは「無理し過ぎてまさかの胃腸炎になりました」と記述。カーテンで囲われたベッドのような場所で点滴とみられるものが映っている、数秒のショート動画を添付した。この投稿に対し「お大事になさってください」「早く回復される事祈ります」「えっ大丈夫ですか…？」「だ、大丈夫ですか？？」「胃を休めてあげてくださいね」などと心配と励