アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）準々決勝（１７日＝日本時間１８日、サウジアラビア・ジッダ）、Ｊ１町田はアルイテハド（サウジアラビア）に１―０で競り勝ち、初の準決勝進出を決めた。町田は前半３１分に得意のロングスローから最後はＦＷテテ・イエンギが決めて先制。後半押し込まれる展開となり、４３分に同点とされるも、ビデオ・アシスタント・レフェリー（ＶＡＲ）を経てハンドの判定で取り消しとな