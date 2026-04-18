世界に誇示したスーパーフォークは健在だった。【もっと読む】佐々木朗希との「LINEの中身」侍ジャパンメンバーとして今年3月のWBCに出場したロッテの種市篤暉（27）が、17日の楽天戦で今季初先発。勝ち負けはつかなかったが、7回91球を投げて5安打無失点と好投した。最速153キロの直球を軸に、数種類の変化を持つフォークもキレキレ。楽天打線を手玉に取った。WBCでは本職の先発ではなく、リリーフを務めた。1次ラウンドの