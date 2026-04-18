【トランプ2.0 現地リポート】トランプ大統領に「認知能力低下」説が急浮上 タガが外れた暴言連発で“身内”MAGA派からも正気を疑う声今月12日に行われたハンガリーの総選挙で、オルバン・ビクトル首相率いる与党が大敗した。16年続いた政権の崩壊は、アメリカにとっても大きな意味を持つ出来事として受け止められている。“トランプ後のアメリカがどうなるか”を映す先行事例だからだ。オルバン首相がトランプ大統領の同志で