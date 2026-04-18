イランとの終戦交渉についてトランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで取材陣に対し「イランとの合意が非常に近づいた。次の交渉が今週末にも開かれる可能性がある」と明らかにした。特に「和平協定が締結される場合、署名するところに私が直接行くこともある」と話した。核心の争点であるイランの非核化についても相当部分で意見の接近があったと伝えた。トランプ大統領はイランが核兵器を保有せず濃縮ウランを米国に出すことに同