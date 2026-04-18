気持ちを新たに、晴れやかな気分で2025年の元日を迎えるはずだった。 交響楽団のメンバーである30代中盤の男性は、乗用車で自宅へ向かっていた。24年大みそかの演奏会を終え、初詣に行き、同行者を車で家まで送り届けた。長い一日だった。既に3時半を過ぎ、途中で眠気を感じていたが、早く家に帰ろうと横浜市内で車を走らせていた。 20代後半の男性は大みそかを交際相手の家で過ごした後、バイクで自宅に戻っていた。バ