◇イングランド2部コベントリー1―1ブラックバーン（2026年4月17日英国・ブラックバーン）イングランド2部首位のコベントリーが26季ぶりのプレミアリーグ復帰を決めた。引き分けで昇格が決まる状況でブラックバーンと敵地で対戦。後半9分に相手MF森下龍矢に先制点を許したが、同41分にDFトーマスが同点弾。そのまま1―1で引き分けて勝ち点を86に伸ばし、3試合を残して自動昇格圏の2位以上を確定させた。コベントリーは