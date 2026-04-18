グランビスタ ホテル＆リゾートは、「BLISSTIA SUITES ＆ RESORT 沖縄恩納村」を7月15日に開業する。建物は地上13階、地下1階建て。客室は全室50平方メートル以上で、コーナープレミアムスイートやスーペリアスイートなど全139室を設ける。室内には奥行き3メートルのラナイを併設し、海を望むオーシャンビューと森を望むフォレストビューの客室をそろえる。館内にはグスクを意識したエントランスとロビー、地元食材を使用したメニ