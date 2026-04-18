北海道・苫小牧警察署は2026年4月17日、窃盗の疑いで苫小牧市に住む派遣社員の男（72）を逮捕しました。男は4月10日午前10時45分ごろ、苫小牧市木場町1丁目のパチンコ店で、現金約6万円を盗んだ疑いが持たれています。4月10日午前11時半ごろ、被害にあった男性から「パチンコ店の休憩所に置き忘れた財布から現金が盗まれた」と110番通報がありました。警察によりますと、男は休憩所のソファの上に置き忘れてあった財布から現金を盗