兵庫県・淡路島には、エリアごとに異なる魅力を持つ温泉地が点在しています。島内最大の温泉地である「洲本温泉」は、洲本城の城下に広がり、紀淡海峡を一望できる大型旅館やホテルが立ち並びます。泉質は主にアルカリ性単純温泉で、2018年には保湿効果が高いとされる新源泉「うるおいの湯」が開湯しました。島の南部に位置する「南あわじ温泉郷」は、うずしお・南淡・潮崎・三原・サンライズ・筒井といった南あわじ市に湧く6つの