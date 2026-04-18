2026年4月20日は、「一粒万倍日」と「天恩日」に加え、「穀雨」が重なる特別な開運日です。小さな一歩が大きな実りへと結びつき、天の恩恵を受けて物事がスムーズに進展する好機です。さらに、穀雨の「育てる力」が加わることで、これから大きく発展させたい事柄に着手するのにも最適な日といえるでしょう。この日の吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、この特別な流れを上手に生かしていきま