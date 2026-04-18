女優渡辺真起子（57）が17日夜、Xを更新。高市政権が進める、殺傷能力のある武器輸出の緩和について、ノーの意思を表示した。政府は防衛装備品の輸出を非戦闘目的に限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認する方向で調整してきた。16日には自民党と日本維新の会が協議を開き、武器輸出を原則容認する政府の防衛装備品の輸出ルール緩和案を了承すると確認した。政府は来週、国家安全保障会議（