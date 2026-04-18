カブスの鈴木誠也外野手（３１）は１７日（日本時間１８日）に本拠地シカゴでのカブス戦に「５番・右翼」で先発出場し、初回に先制の右前適時打を放ち、５打数２安打１打点、２得点だった。打率２割８分６厘。チームは１２―４で大勝して３連勝で貯金１とした。メッツは２２年ぶりの９連敗となった。１打席目は初回二死一、三塁の先制点のチャンスで回ってきた。マウンドは千賀滉大投手（３３）だ。カウント２―２からの５球目